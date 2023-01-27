Молодой мужчина уехал из Карелии на вахту и пропал

Сотрудники полиции в Прионежском районе разыскивают Виктора Леонидовича Максимихина. О нем с прошлого года ничего не знают родные, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина 1982 года рождения не выходит на связь с 23 декабря минувшего года. Есть сведения, что он мог в середине этого уехать из Карелии на вахту в Крым или Краснодарский край.

На вид ему 42-43 года, мужчина худощавый, рост около 180 сантиметров, волосы короткие темно-русые. На затылке есть заметное родимое пятно около 5 миллиметров диаметром.

Всех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по номерам: 8 8142 57 96 16, 8 911 403 62 66. // фото: МВД Карелии