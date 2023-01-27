Напавшего вчера утром на школьницу в Петрозаводске мужчину нашли

Полицейские нашли неизвестного мужчину, который ранним утром 26 января напал на школьницу в Петрозаводске. Личность злоумышленника установили, это местный житель 1993 года рождения, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, инцидент произошел на Древлянке, когда 17-летняя девочка шла в школу. Незнакомец напал на нее около дома и пытался увести куда-то. К счастью, подоспел случайный прохожий.

- Противоправные действия в отношении нее не совершались,

- отметили в МВД.

Полицейские вычислили нападавшего и доставили в отдел, где взяли у него объяснения.

- Доставленный гражданин пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, не имел никаких претензий к случайной прохожей. Вспомнить, почему повел себя именно таким образом, не смог. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал,

- заявили в ведомстве.

Материалы по факту инцидента направили в службу участковых уполномоченных. Они должны провести проверку. // фото: скриншот записи с камеры наблюдения