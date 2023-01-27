Дело о гибели известного журналиста и фотографа в ДТП передали в суд

Дело о повлекшем смерть нарушении ПДД в Кондопожском районе передали в суд. За смерть почетного гражданина Кондопоги, известного эколога, общественника, журналиста и фотографа ответит 50-летний житель Петрозаводска. Прокуратура Кондопожского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в ведомстве.

Напомним, 81-летний Алексей Карпенко погиб 17 ноября прошлого года. Он вечером переходил дорогу в Сопохе по пешеходному переходу. В это время со стороны Медвежьегорска на Toyota Corolla в сторону Кондопоги ехал петрозавочанин и сбил пешехода.

Было возбуждено уголовное дело, его уже передали в Кондопожский городской суд и рассмотрят по существу. // фото: Геннадий Мингазов