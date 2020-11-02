Водитель вез крупный груз по Карелии с серьезными нарушениями

Ночью 1 ноября в Пиндушах инспекторы ГИБДД остановили водителя грузового автомобиля, который вез крупногабаритную строительную технику с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль ехал из Мурманской области в Вологодскую.

За подобное нарушение автомобилисту грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. Ответственные за перевозку должностные лица могут получить штраф до 50 тысяч рублей. Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 500 тысяч рублей. Фото пресс-службы ГИБДД Карелии