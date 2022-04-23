Водитель в Петрозаводске врезался в светофор, чтобы не въехать в людей

В пятницу, 22 апреля, примерно в три часа дня на Древлянке произошло необычное ДТП. Видео разместили в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии» ВКонтакте.

На Лососинском шоссе ВАЗ-2107 врезался в светофорный столб и в дорожный знак. В кадре видно, что перед пешеходным переходом на пересечении с Березовой аллеей автомобиль вдруг изменил траекторию движения.

Возможно, у машины отказали тормоза, и водитель предпочел пострадать сам, но не сбить пешеходов, предположил автор видео. Одни из людей отскочил в сторону. // Фото: «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии» / ВКонтакте