Водитель устроил аварию на нижнем Чапаевском кольце

В воскресенье в 15:22 в Петрозаводске на пересечении улицы Шотмана и нижнего Чапаевского кольца произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по улице Шотмана, не успел снизить скорость перед перекрестком. Уходя от столкновения, водитель увел транспортное средство на обочину. Однако, все равно два автомобиля в итоге столкнулись.

В результате ДТП движение на этом участке дороги оказалось затруднено.