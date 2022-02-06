06 февраля 2022, 19:00
Мэр Петрозаводска заявил об устранении аварии на канализации
Ремонтные бригады ликвидировали засоры, из-за которых карельская столица прекратилась в Венецию
Аварийная бригада «ПКС-Водоканал» устранила засор канализации на пересечении улиц Красной и Энгельса. Об этом на личной странице сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.
По его словам, МКУ «Служба заказчика» вскрыла три дождеприёмных колодца, откопала и выпустила воду. Аналогичные работы идут на мосту на Кирова.
— С 19 часов Кондопожское ДРСУ начнет чистить мост и вывозить образовавшийся лед и снег. «Техрент» будет устранять последствия аварии на улицах Красной, Еремеева, Кирова до моста, — сообщил Любарский.
Градоначальник напомнил, что горожан неоднократно предупреждали о засорах. Чиновники и коммунальщики полагают, что аварию спровоцировали люди, выбрасывающие мусор в канализацию.