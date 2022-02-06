Мэр Петрозаводска заявил об устранении аварии на канализации

Аварийная бригада «ПКС-Водоканал» устранила засор канализации на пересечении улиц Красной и Энгельса. Об этом на личной странице сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

По его словам, МКУ «Служба заказчика» вскрыла три дождеприёмных колодца, откопала и выпустила воду. Аналогичные работы идут на мосту на Кирова.

— С 19 часов Кондопожское ДРСУ начнет чистить мост и вывозить образовавшийся лед и снег. «Техрент» будет устранять последствия аварии на улицах Красной, Еремеева, Кирова до моста, — сообщил Любарский.

Градоначальник напомнил, что горожан неоднократно предупреждали о засорах. Чиновники и коммунальщики полагают, что аварию спровоцировали люди, выбрасывающие мусор в канализацию.