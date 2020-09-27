Водитель «Рено Логан» пойман пьяным за рулем в Кондопоге

Сегодня в Кондопоге инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии отстранили от управления 45-летнего нетрезвого водителя «Рено Логан», сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 часть 1 кодекса РФ. Материалы будут направлены в суд.

Водителя ждет административный штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.