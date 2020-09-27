«Нива» столкнулась с грузовиком на трассе в Карелии

Пожилой мужчина пострадал в ДТП в Карелии. Авария произошла в минувшую субботу, 26 сентября, в Медвежьегорском районе республики на автодороге «Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Кола, 603 км», сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 07:20 79-летний водитель управляя автомобилем «ВАЗ-2121», не убедившись в безопасности совершаемого маневра (началом движения), допустил столкновение с грузовым автомобилем «MAN». В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ», ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка»,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в этот же день автомобиль сбил 12-летнего мальчика в Петрозаводске. Госавтоинспекция Карелии призывает всех участников дорожного движения быть внимательным и соблюдать Правила дорожного движения.