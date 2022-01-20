Водитель «Рено Дастер» пошел на обгон и нарвался на крупный штраф

Водитель автомобиля «Рено Дастер» пошел на обгон на федеральной трассе «Кола» под знак, запрещающий такой маневр.

Нарушение заметили сотрудники ГИБДД. Автомобиль был остановлен. Теперь 54-летнему петрозаводчанину грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев. Материалы направили на административную комиссию.

В ГИБДД еще раз напомнили, что выезд на встречную полосу в нарушение правил дорожного движения является одним из опасных маневров, и часто приводит к дорожным происшествиям с тяжкими последствиями. (фото Госавтоинспекция РК)