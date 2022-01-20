20 января 2022, 17:48
Происшествия

Молодой человек ударил полицейского и заработал себе уголовное дело

Следователи устанавливают обстоятельства нападения на стража порядка в Рабочеостровске

25-летний житель Карелии стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на полицейского.

Все произошло во дворе жилого дома поселка Рабочеостровск Кемского района. В момент преступления мужчина был пьян.

По версии следователей, молодой человек ударил сотрудника полиции ногой и головой по лицу. В СК по РК возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливают. (фото pixabay.com, Fleimax)

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Метки: 
Ск по РК
новости Карелии
Кемский район
Полиция