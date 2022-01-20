20 января 2022, 17:48
Молодой человек ударил полицейского и заработал себе уголовное дело
Следователи устанавливают обстоятельства нападения на стража порядка в Рабочеостровске
25-летний житель Карелии стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на полицейского.
Все произошло во дворе жилого дома поселка Рабочеостровск Кемского района. В момент преступления мужчина был пьян.
По версии следователей, молодой человек ударил сотрудника полиции ногой и головой по лицу. В СК по РК возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливают. (фото pixabay.com, Fleimax)