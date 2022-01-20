20 января 2022, 16:33
Шуя подтопила дома в Бесовце, МЧС пришлось взрывать лед на реке
В четверг, 20 января, спасатели ликвидировали ледяной затор на реке Шуя в районе деревни Бесовец
Уровень воды в реке Шуя поднялся, в результате оказались подтоплены три дома в Бесовце. Сигнал спасателям поступил 19 января.
В пресс-службе МЧС сообщили, что уровень воды составил около 76 сантиметров, при этом угрозы жизнедеятельности населения не было.
20 января лед в месте затора взорвали.
В ликвидации последствий подтопления задействовали девять человек и три единицы техники.
После взрывов уровень воды снизился.
Ситуация остается на контроле МЧС и прионежской администрации. (фото пресс-центр МЧС по Карелии)