Шуя подтопила дома в Бесовце, МЧС пришлось взрывать лед на реке

Уровень воды в реке Шуя поднялся, в результате оказались подтоплены три дома в Бесовце. Сигнал спасателям поступил 19 января.

В пресс-службе МЧС сообщили, что уровень воды составил около 76 сантиметров, при этом угрозы жизнедеятельности населения не было.

20 января лед в месте затора взорвали.

В ликвидации последствий подтопления задействовали девять человек и три единицы техники.

После взрывов уровень воды снизился.

Ситуация остается на контроле МЧС и прионежской администрации. (фото пресс-центр МЧС по Карелии)