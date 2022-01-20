Поддельные сигареты на 5 миллионов рублей обнаружены в Петрозаводске

Десятки тысяч пачек подозрительных сигарет нашли на складах в Петрозаводске. Карельские таможенники и полицейские обнаружили 42 460 пачек сигарет, произведенных в Евросоюзе и Белоруссии. Все сигареты были без акцизных марок РФ и не имели обязательной маркировки.

«Ориентировочная розничная стоимость незаконно реализуемых табачных изделий превышает 5 миллионов рублей»,

- сказал замначальника таможни Сергей Скворцов.

На складах были сигареты марок Omega, Marlboro, L&M, Philip Morris, NZ, Kent, Winston, ФЭСТ, Прима, Престиж, Tu-134, Донской табак, Стюардесса, Арктика. Контрафактную табачную продукцию изъяла полиция.

По факту незаконной реализации табачной продукции усматривают признаки уголовного преступления. Проводится проверка. (фото пресс-служба таможни)