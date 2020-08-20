20 августа 2020, 18:19
Водитель после встречи с дорожной полицией стал пешеходом
Автомобиль нарушителя направили на спецстоянку
Еще один любитель пьяной езды в Карелии стал пешеходом. Инспекторы остановили автомобиль «Опель Вектра», которым управлял мужчина, 1975 года рождения.
Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В этом году инспекторы дорожной полиции пресекли 385 случаев управления в состоянии опьянения и с признаками опьянения, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.
Нетрезвые водители совершили семь аварий, в которых пострадали девять человек. Еще в 45 ДТП обошлось без жертв.