20 августа 2020, 14:48
Щука «разоружила» жителя Петербурга на рыбалке в Карелии
Рыбак обратился в полицию с заявлением о потере пистолета
Гость из Северной столицы потерял пистолет, когда пытался вытащить рыбу из реки Оланга в Карелии.
59-летний житель Петербурга написал заявление о потере оружия в полицию Невского района, сообщает konkretno.ru.
Со слов петербуржца, он выронил оружие ОСА 11 августа, когда втаскивал в лодку огромную щуку. Мужчина получил лицензию на оружие в 2015 году.
Фото: syl.ru