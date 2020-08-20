Щука «разоружила» жителя Петербурга на рыбалке в Карелии

Гость из Северной столицы потерял пистолет, когда пытался вытащить рыбу из реки Оланга в Карелии.

59-летний житель Петербурга написал заявление о потере оружия в полицию Невского района, сообщает konkretno.ru.

Со слов петербуржца, он выронил оружие ОСА 11 августа, когда втаскивал в лодку огромную щуку. Мужчина получил лицензию на оружие в 2015 году.

Фото: syl.ru