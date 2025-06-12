Водитель погиб во время полицейской погони в Петрозаводске

Ночью 12 июня полиция Петрозаводска начала погоню за автомобилем Ford, водитель которого проигнорировал сигнал об остановке. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

На выезде из Петрозаводска на дороге «Кола» инспектор ДПС выстрелил в воздух. Нарушитель не остановился. Тогда полицейский произвел еще семь выстрелов по автомобилю нарушителя. Тот продолжал движение.

Не справившись с управлением, водитель автомобиля совершил вылет в кювет. 24-летний мужчина умер на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»