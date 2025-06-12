12 июня 2025, 18:05
Мотоциклист госпитализирован после ДТП под Петрозаводском
Два мотоцикла столкнулись у Пряжи
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня днем у поселка Пряжа на трассе «Кола» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Сигнал о происшествии на 385-м километре федеральной магистрали поступил в 16:05. Там столкнулись два мотоцикла. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, спасатели, сотрудники ДПС.
В результате ДТП один пострадавший получил черепно-мозговую травму и был доставлен в РБ СЭМП.
Движение на месте аварии перекрыто не было. © «Петрозаводск говорит»