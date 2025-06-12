Мотоциклист госпитализирован после ДТП под Петрозаводском

Сегодня днем у поселка Пряжа на трассе «Кола» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сигнал о происшествии на 385-м километре федеральной магистрали поступил в 16:05. Там столкнулись два мотоцикла. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, спасатели, сотрудники ДПС.

В результате ДТП один пострадавший получил черепно-мозговую травму и был доставлен в РБ СЭМП.

Движение на месте аварии перекрыто не было. © «Петрозаводск говорит»