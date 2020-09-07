Водитель мопеда после встречи с дорожной полицией стал пешеходом

30-летний мужчина рискнул сесть за руль мопеда под мухой, но у него на пути встала дорожная полиция.

Сотрудники ГИБДД остановили мопед «Дельта» в деревне Тукса Олонецкого района в ночь на 7 сентября. За рулем находился 30-летний нетрезвый водитель.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: ГИБДД Карелии