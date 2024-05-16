Водитель из Мурманска пытался получить права в Карелии за взятку

Житель Мурманска приехал в Карелию и стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Как сообщили в СУ СКР по региону, 51-летний мужчина пытался получить права за мзду.

Он обратился за помощью к знакомому, когда был в Кемском районе. Автомобилист хотел оформить водительское удостоверение категории «В». Знакомый убедил его, что может повлиять на результаты квалификационного экзамена.

Чтобы и положительно решить вопрос получения прав, надо было передать должностным лицам ГИБДД взятку.

Мурманчанин перевел на счет посредника больше 150 тысяч рублей, предназначенных для сотрудников Госавтоинспекции. Однако знакомый эти деньги похитил. Поэтому завершить задуманное взяткодатель не смог. Вдобавок он теперь ответит за содеянное по уголовной статье. // фото: pixabay.com