16 мая 2024, 16:42
Разбойник напал на прохожего на улице в Петрозаводске
Житель карельской столицы получил пять лет колонии за разбойное нападение
В Петрозаводске вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Он обвинялся в разбойном нападении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ноябре 2023 года, будучи пьяным, у дома №22 по Октябрьскому проспекту он остановил прохожего и потребовал отдать ему деньги. Когда тот отказался, бандит избил его, нанеся несколько ударов по голове.
Суд приговорил рецидивиста к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt