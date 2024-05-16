Разбойник напал на прохожего на улице в Петрозаводске

В Петрозаводске вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Он обвинялся в разбойном нападении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ноябре 2023 года, будучи пьяным, у дома №22 по Октябрьскому проспекту он остановил прохожего и потребовал отдать ему деньги. Когда тот отказался, бандит избил его, нанеся несколько ударов по голове.

Суд приговорил рецидивиста к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt