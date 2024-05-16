На мемориале Иосифу Кобзону организовали наркошоп

Памятник Иосифу Кобзону в Москве превратили в точку продажи наркотиков. Об этом, ссылаясь на осведомленный источник, рассказало агентство Regnum.

Наркоторговцы вмонтировали в мемориал певцу в Оружейном переулке 12 металлических табличек с QR-кодами. По ним можно было перейти на площадку, где продают запрещенные вещества.

Таблички должны были вести на сайт с песнями Иосифа Кобзона. Однако полицейские во время патрулирования обнаружили, что по QR-кодам переходят совсем на другие ресурсы.

Интересно, что памятник певцу стал местом притяжения для молодежи. Сейчас правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. // фото: freepik.com