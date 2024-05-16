Из-за страшной смерти электрика в Карелии возбудили уголовное дело

После гибели 51-летнего электрика на заводе в Сортавале следователи возбудили уголовное дело. Мужчина получил ожоги 50 процентов поверхности тела, рассказали в СУ СКР по региону.

Напомним, электрик работал и внезапно упал в емкость с горячей водой.

Его госпитализировали в ожоговый центр Санкт-Петербурга. Однако спасти тяжелого пациента врачи не смогли, он умер 15 мая ночью.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи изучают документацию на предприятии, проводят экспертизы. // фото: СУ СКР по региону