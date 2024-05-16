Упавший в чан с кипятком житель Карелии умер в клинике Петербурга

Рабочий, которого вертолетом доставили из Сортавальского округа в клинику Петербурга, скончался. Об этом сообщает «Фонтанка».

51-летний мужчина упал в чан с горячей водой на заводе. По информации издания, электромонтер проводил ремонтные работы, забрался наверх, но сорвался и упал в емкость с кипятком.

В тяжелом состоянии его госпитализировали в ожоговый центр Северной столицы. Петербургские медики зафиксировали у пострадавшего ожог 72% тела. Он умер ночью 15 мая.

После случившегося следователи организовали проверку. // фото freepik.com