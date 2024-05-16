16 мая 2024, 07:56
Упавший в чан с кипятком житель Карелии умер в клинике Петербурга
51-летний мужчина получил тяжелые ожоги, когда сорвался с высоты в емкость с горячей водой на заводе
Рабочий, которого вертолетом доставили из Сортавальского округа в клинику Петербурга, скончался. Об этом сообщает «Фонтанка».
51-летний мужчина упал в чан с горячей водой на заводе. По информации издания, электромонтер проводил ремонтные работы, забрался наверх, но сорвался и упал в емкость с кипятком.
В тяжелом состоянии его госпитализировали в ожоговый центр Северной столицы. Петербургские медики зафиксировали у пострадавшего ожог 72% тела. Он умер ночью 15 мая.
После случившегося следователи организовали проверку. // фото freepik.com