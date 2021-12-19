Водитель фуры пошел на опасный обгон под запрещающий знак

В Кондопожском районе 63-летний водитель грузовика «Фрейдлайнер» совершил опасный обгон с выездом на встречную полосу на участке, где это запрещено дорожным знаком. Нарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции.

С начала года на дорогах Карелии было зафиксировано 29 аварий, связанных с выездом на встречку. В них десять человек погибли, 49 получили травмы.

За выезд в нарушение правил на полосу встречного движения водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев. (фото vk.com)