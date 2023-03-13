Водитель без прав устроил ДТП в Петрозаводске

Днем 10 марта в Петрозаводске на улице Щербакова водитель автомобиля ВАЗ совершил столкновение с автомобилем «Рено». Выяснилось, что управлявший отечественной машиной 37-летний мужчина не имеет водительских прав, его отстранили от управления, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере 5-15 тысяч рублей. Женщина - собственник автомобиля - ехала вместе с ним. За передачу управления лицу, не имеющему прав, ей грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Всего за выходные в карельской столице инспекторы отстранили пятерых пьяных водителей и трех людей, севших за руль, не имея водительского удостоверения. // Фото ГИБДД Петрозаводска