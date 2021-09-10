Водитель автобуса в Беломорске выпил водки и вышел на маршрут

Дорожные полицейские в Беломорске остановили водителя ПАЗа, чтобы проверить документы. Оказалось, что мужчина пьян, сообщили в группе «Полиция Беломорска» ВКонтакте.

Полицейские почувствовали, что от шофера пахнет алкоголем. Кроме того, у него были и другие внешние признаки опьянения. Водителю предложили пройти процедуру медосвидетельствования.

Отказываться он не стал, в результате алкотестер показал 1,04 мл/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. При этом допустимый показатель составляет 0,16 мл/л.

Мужчина объяснил, что вышел на работу с обеда, во время которого выпивал водку.

За совершенное правонарушение 48-летнему шоферу грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. // Фото: источник