Водитель устроил групповую аварию в Карелии и сбежал

9 сентября в 20:30 на 60-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви в Пряжинском районе произошло групповое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, неустановленный водитель автомобиля «Фольксваген» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Рено», а затем - с автомобилем «Субару».

В результате ДТП травмированы 65-летний водитель «Рено» и 50-летний водитель «Субару». Виновник аварии с места происшествия скрылся.

Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП, проводится проверка. Фото ГИБДД Карелии