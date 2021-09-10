Дело о смертельной аварии на трассе «Кола» направили в суд

Уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Сегежского района, совершившего ДТП на трассе «Кола», передали в суд. Прокуратура Карелии сообщила, что молодого человека обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью.

Трагедия случилась 30 мая текущего года на 729-м километре «Санкт-Петербург – Мурманск». Обвиняемый мчался по трассе в Сегежском районе на УАЗ и выехал на встречную полосу.

При этом он не включил поворотник, в результате столкнулся с двигавшимся навстречу KIA. В этой аварии на месте погиб водитель KIA, а пассажир УАЗа получил тяжелые травмы.

Уголовное дело будет рассматривать Сегежский городской суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: qimono/Pixabay