10 сентября 2021, 16:52
Дело о смертельной аварии на трассе «Кола» направили в суд
Житель Сегежского района на УАЗ убил одного человека, покалечил другого и ответит за это
Уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Сегежского района, совершившего ДТП на трассе «Кола», передали в суд. Прокуратура Карелии сообщила, что молодого человека обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью.
Трагедия случилась 30 мая текущего года на 729-м километре «Санкт-Петербург – Мурманск». Обвиняемый мчался по трассе в Сегежском районе на УАЗ и выехал на встречную полосу.
При этом он не включил поворотник, в результате столкнулся с двигавшимся навстречу KIA. В этой аварии на месте погиб водитель KIA, а пассажир УАЗа получил тяжелые травмы.
Уголовное дело будет рассматривать Сегежский городской суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: qimono/Pixabay