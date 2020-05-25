Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 19

Завтра, 26 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +2+4, днем +14+16.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Днем по юго-восточным районам местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1+6, местами 0-2, днем +14+19, у водоемов местами +10+13.

В Костомукше до +19, преимущественно ясно.

В Сегеже до +14, ясно.

В Сортавале до +16, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.