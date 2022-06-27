Во вторник в Петрозаводске будут искать пьяных водителей

Очередной рейд «Контроль трезвости» пройдет 28 июня в Петрозаводске. На улицах будут останавливать автомобилистов и выявлять пьяных, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

В минувшие выходные инспекторы ДПС уже отстранили от управления 12 нетрезвых водителей. Еще 9 автомобилистов выехали на дорогу без прав, они тоже на время стали пешеходами.

За пять месяцев текущего года в Петрозаводске выявили 406 водителей в состоянии опьянения. Причем 54 из них сели нетрезвыми за руль не впервые. // Фото: ГИБДД Петрозаводска