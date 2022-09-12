Во время избирательной кампании в ЦИК Карелии поступили десятки жалоб

С 3 июня – с начала избирательной кампании – в ЦИК республики поступило 25 жалоб и обращениq от избирателей и кандидатов. Об этом сообщил на брифинге глава комиссии Алексей Бахилин.

Из 25 жалоб и обращений в дни голосования в центральную комиссию поступило 13 жалоб. Жители республики обращали внимание на нарушение правил агитации, а также на действия избирательных комиссий в отказе в регистрации кандидатов и на нарушения правил эксплуатации комплексов обработки бюллетеней.

«Несколько жалоб на агитацию и регистрацию кандидатов были признаны незаконными. Одно решение комиссии о регистрации кандидата отменено в судебном порядке»,

- сообщил Бахилин. Фото: Георгий Чентемиров.