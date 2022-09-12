Максимально активно голосовали жители Калевальского района

На прошедших выборах максимальная явка зарегистрирована в Калевальском районе - 42,3% избирателей, самая низкая отмечена в Питкяранском районе – 23,58%, сообщил на брифинге председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

«В целом явка на выборах главы рспублики составила 27,94%, что составляет 141106 человек. Голосование прошло в строгом соответствии с законом»,

- отметил он.

Также глава ЦИК рассказал, что досрочное голосование прошло в 104 населенных пунктах республики. Общая протяженность пути, который преодолели сотрудники комиссий, более 4 тысяч км. Свои голоса в отдаленных поселках и деревнях отдали 616 человек. Также во время выборов на участках работали 823 наблюдателя. Системы видеонаблюдения были установлены на 290 избирательных участках. Фото:Георгий Чентемиров.