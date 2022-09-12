В Карелии состоялись выборы 23 глав городских и сельских поселений и 361 депутата муниципальных образований. Кроме того, выборы в Элисенвааре, Лендерах и Гарнизонном перенесены на 20 ноября. В восьми избирательных округах выборы депутатов сельских поселений не состоялись, так как проводились по одной кандидатуре, и кандидаты не набрали 50 процентов голосов. Такие цифры были сегодня озвучены на брифинге Центральной избирательной комиссии.

Председатель ЦИК Алексей Бахилин подчеркнул, что приведена статистика по предварительным результатам.

«Официальные итоги выборов главы будут определены 14 сентября. Отмечу, что Артур Парфенчиков по сравнению с предыдущими выборами улучшил показатели, набрав 69,15% голосов», - отметил Бахилин.