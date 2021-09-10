Во многих районах Петрозаводска три дня не будет тепла и горячей воды

Днем 10 сентября во множестве районов Петрозаводска отключили горячую воду и тепло. Как сообщили в городской ЕДДС, это было предусмотрено заранее.

По данным службы, от столь необходимых нежаркой осенью услуг горожан отрезали в 15:00 в пятницу. Возобновят подачу тепла и воды лишь 13 сентября в 08:00.

Пострадали жители Октябрьского и Первомайского проспектов, Сулажгоры, Голиковки, Зареки, Кукковки, Центра, Перевалки, в частности, улиц Мичуринской, Фрунзе, Чапаева, Фурманова, и Островского. Тепла и горячей воды нет также в Железнодорожном районе.

Причиной отключения стали плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения Петрозаводской ТЭЦ. // Фото: Pixabay