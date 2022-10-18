Во многих районах Петрозаводска станет значительно светлее

На десятках улиц Петрозаводска и во многих парках в текущем году станет светлее. Об этом заявил мэр Владимир Любарский и перечислил, где в городе еще предстоит модернизировать систему освещения.

В частности, уже меняют светильники на улицах Станционной, Лвыжной, Кимасозерской, Нойбранденбургской, Советской, Ригачина, Анохина, Пархоменко, Ровио, Древлянка, Дзержинского, Маршала Мерецкова, на проспектах Ленина и Карельском, в Ругозерском переулке, на набережной Варкауса, Вытегорском шоссе и многих других объектах.

Восстанавливают также освещение на Главной площади в Соломенном. Появится возможность подключать новогоднюю елку и аппаратуру для районных праздников.

Фонари установят на Петровской набережной – до сих пор визитная карточка города не была электрифицирована. Стали заниматься и освещением тротуаров - Исаковский бульвар на Первомайском, улицы Кутузова, Дзержинского и Древлянка.

- Что скрывать, были у нас места, где фонари не работали с 90-х и даже с 80-х годов. Восстановим свет на всех лестницах, ведущих в Ямку. Зажжем фонари на лестнице от таможни к Сенаторке и далее к роднику. Вернем освещение на лиственичную аллею, которая идет вдоль улицы Анохина,

- завил мэр.

Предстоят также работы по восстановлению фонарей в парке Березовая Роща на улице Калинина. Станет светло ооло памятника морякам Онежской флотилии, бюста Кирову на улице Анохина, около памятника Н. Т. Григорьеву. Больше света станет и у памятника Петру Великому.

В этом году в городе появится более 1000 новых опор освещения и 1500 светильников. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте