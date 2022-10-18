Сети в Петрозаводске готовы к зимнему отопительному сезону

АО «ПКС-Тепловые сети» в октябре получила паспорт готовности к отопительному сезону 2022 и 2023 гг. В пресс-службе компании сообщили, что она сделала это в числе первых теплоснабжающих организаций города.

Официальное заключение выдали после комплексной проверки объектов, обеспечивающих карельскую столицу теплом.

Контролирующие комиссии отметили наличие расходных материалов для обслуживания сетей в течение года, а также достаточный объем резервных источников тепла.

К середине октября запасли уже 760 тонн дизельного топлива. Его хватит, чтобы на протяжении пяти суток круглосуточно отапливать жилые дома и инфраструктуру Петрозаводска в случае отключения магистрального газа.

При дальнейшем отсутствии газа компания может заключить договор гарантированной поставки любого количества резервного топлива в течение суток.

Вместе с опрессовкой, промывкой сетей и устранением повреждений бригады завершили частичную замену изношенных теплотрасс. К числу таких объектов относятся магистральная тепловая сеть на улицах Красноармейская и Дзержинского, а также тепловые сети района НГЧ - территории, ограниченной Первомайским проспектом, улицами Железнодорожная и Шотмана до памятного знака боевой славы «Танк Т-34». // Фото: пресс-служба «РСК- Петрозаводск»