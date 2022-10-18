Ученые помогут при проектировании спортивного кластера

В Петрозаводске министр образования и спорта Роман Голубев провел рабочую встречу с представителями Института биологии и Института леса Карельского научного центра РАН, которые представили экспертные заключения по дальнейшему проектированию кластера для развития зимних видов спорта.

На основе исследований ученые дали заключения по реализации проекта реконструкции и благоустройства спорткомплекса «Курган», сообщили в пресс-службы правительства. Речь идет о создании условий для обеспечения круглогодичных тренировок и сборов по биатлону, лыжным гонкам и другим видам спорта, а также для проведения соревнований различного уровня.

«По итогам прошедших заседаний рабочей группы в приоритете − расширение трасс, их освещение и искусственное оснежение. Специалисты подчеркнули, что по итогам инвентаризации выяснилось, что на «Кургане» около 10% составляют сухостойные и ослабленные ели, которые угрожают безопасности людей. Их общий объем составляет порядка 2 тысяч кубометров»,

- говорится в сообщении.

Все дальнейшие шаги по проектированию будут согласовываться на заседании рабочей группы, ближайшее из которых состоится завтра.Фото: gov.karelia.ru.