Внук тайно снял часть пенсии с карточки деда и проиграл в онлайн-игры

Пенсионер в Лоухском районе обратился в полицию, потому что с его счета пропали 13 тысяч рублей. Сельчанин получил пенсию, в тот же день ее часть загадочно исчезла, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина не мог предположить, как это случилось. Но полицейские выяснили, что 73-летнего деда обманул 30-летний внук.

Он навещал родственника и незаметно взял его сотовый телефон. Пока хозяина не было в комнате, перевел себе деньги. Затем удалил уведомления и продолжил общаться с дедушкой. Все похищенные средства внук потратил на азартные игры онлайн. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pxhere.com