Попытку незаконного вывоза 536 старинных монет пресекли таможенники

Попытку незаконного вывоза 536 старинных финских монет из России в Эстонию пресекли кингисеппские таможенники на пропускном пункте Ивангород, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

«При досмотре багажа россиянки обнаружен незадекларированный коллекционный альбом со старинными монетами различного номинала, датированные годами выпуска начиная с 1866. Коллекция состоит из финских пенни и марок, а также современных евро центов»,

- рассказали в ведомстве.

Перевозившая такой багаж женщина пояснила, что альбом с коллекцией монет принадлежит ее семье, документов на них нет, где были приобретены неизвестно. Как разъяснили таможенники, монеты изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о проведении административного или уголовного расследования. Фото: sztu.customs.gov.ru