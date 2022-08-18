Пьяный пенсионер из Мурманска попался за рулем «Лады» в Карелии

В среду, 17 августа, инспекторы ДПС в Медвежьегорском районе остановили нетрезвого водителя. Это было на автодороге «Вологда – Медвежьегорск», сообщили в Госавтоинспекции района.

На 589-м километре трассы в 12:55 мужчину за рулем «Лады» освидетельствовали с помощью алкотестера. Предположения полицейских подтвердились: 75-летний мужчина был пьян. Прибор показал 1,43мг/л.

На пенсионера составили административный протокол, ему грозит лишение прав и штраф 30 00 рублей. Нарушитель приехал в Карелию из Мурманска. // Фото: ГИБДД Медвежьегорска