18 августа 2022, 17:45
Внук Аллы Пугачевой уехал в Финляндию
Младший сын Кристины Орбакайте покинул Россию
Дени Байсаров сейчас не в России. «Чеченский внук» Аллы Пугачевой уехал в Финляндию. Он сам написал об этом в соцсетях.
Младший сын Кристины Орбакайте опубликовал фото из поездки. Но он обещает вернуться. Дени объяснил, что через Финляндию решил с друзьями съездить в другие страны.
- Под конец лета с друзьями получилось выбраться на небольшое путешествие в Финляндию! Решили перед всеми проектами и работой перезагрузиться! 9 часов за рулем стоили того, - написал он. // Фото: Denny Baysarov/ВКонтакте