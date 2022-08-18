Дени Байсаров сейчас не в России. «Чеченский внук» Аллы Пугачевой уехал в Финляндию. Он сам написал об этом в соцсетях.

Младший сын Кристины Орбакайте опубликовал фото из поездки. Но он обещает вернуться. Дени объяснил, что через Финляндию решил с друзьями съездить в другие страны.