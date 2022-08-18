Главы МИД ЕС обсудят визовые ограничения для россиян в конце августа

В последних числах августа руководители МИД ЕС обсудят визовые ограничения для россиян. Неформальная встреча состоится в Праге. Изданию ТАСС подтвердили эту информацию в Еврокомиссии.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что европейские государства, которые уже ввели ограничения на выдачу виз россиянам, полностью визовую деятельность не прекращали. С ее слов, визы продолжают выдавать по гуманитарным соображениям.

Ранее предложение о запрете выдачи шенгена россиянам внесли на обсуждение в ЕС, пишет ТАСС. Правительство ФРГ должно провести дискуссии по этому проекту между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии 10 августа еще не были завершены. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе указывала, что на встрече в Праге может обсуждаться это предложение. По ее словам, проект включает запрет на выдачу виз не только для туристов, но и для представителей гражданского общества России, учащихся, родственников граждан стран ЕС.

Между тем российский МИД допускает, что ЕС может принять решение о прекращении выдачи виз и видов на жительство россиянам, передает «Фонтанка».

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса», - сказал замдиректора ДИП МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, подобные шаги «не останутся без должной реакции российской стороны» и о них будет объявлено «скоро». (фото unsplash.com, William Zhang)