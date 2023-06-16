Внешний вид ларьков и киосков в Петрозаводске взяли под контроль

Депутаты Петросовета поддержали введение дизайн-кода для нестационарных торговых объектов. Сити-менеджер Владимир Любарский оценил, это как еще один шаг к преображению столицы Карелии. Картинки будущих ларьков размещены в соцсети. По цвету это коричневые или серые конструкции, но есть и избушки с орнаментом.

По словам мэра, сейчас внешний вид киосков и ларьков не регламентирован. На одной территории могут стоять конструкции разных цветов, материалов и веков. Любарский считает, что это портит облик Петрозаводска.

Дизайн-код будут вводить постепенно. То, что уже размещается на городских улицах, нужно будет переделать или доделать в соответствии с принятым дизайнерским подходом.

«Устанавливать киоски и ларьки по новым правилам нужно будет с 1 марта 2024 года. А те, что уже функционируют, необходимо привести в соответствие в 2025 году: в Центре – до 1 марта, в остальных районах – до 1 сентября», - пояснил в своем аккаунте сити-менеджер. // фото с VK-страницы главы города