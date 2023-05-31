Для торговых объектов в Петрозаводске введут единый дизайн-код

В случае одобрения городскими депутатами нового дизайн-кода на улицах Петрозаводска могут появиться нестационарные торговые объекты в едином стиле. Введение дизайн-кода подержали на прошедших в мэрии публичных слушаниях.

В администрации столицы Карелии уточнили, что требования дизайн-кода будут распространяться на все нестационарные торговые павильоны и киоски кроме тех, что размещают на розничных рынках, ярмарках, выставках, массовых мероприятиях, в зданиях, строениях и сооружениях.

На выбор предпринимателям предложат несколько готовых вариантов оформления внешнего вида. Вводить дизайн-код предлагают поэтапно.

«После вступления решения в силу все НТО, размещаемые с 1 марта 2024 года на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, должны будут соответствовать установленным требованиям. Уже размещенные объекты в центральной части города, ограниченной берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, реками Лососинка и Неглинка, необходимо привести в соответствие до 1 марта 2025 года. А для нестационарных торговых помещений в других районах города устанавливается срок – 1 сентября 2025 года»,

- объяснили в мэрии.

Публичные слушания носят рекомендательный характер. Окончательное решение примут депутаты Петросовета на сессии. // фото пресс-служба администрации города