Лунный денежный календарь на июнь

Лето – время отпусков и развлечений, время детских каникул и пикников. Но не стоит забывать о контроле над своими расходами, чтобы не оказаться в долгах. С помощью лунного денежного календаря вы сможете определить благоприятное время для различных финансовых операций.

Благоприятные дни для финансовых операций:

Делать крупные покупки: 5, 8, 27 июня.

Заключать контракты. Подписывать договоры: 2 и 8.

Отказаться от заключения сделок: 3, 17, 20, 29.

Возможны финансовые потери: 3, 6, 17, 20, 22, 26, 28, 29.

Брать деньги в долг: 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 27 июня.

Не оформлять кредиты, не брать в долг: 3, 6, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 29 июня.

Давать в долг: 7, 8, 10, 13, 19, 21, 24, 27 июня.

Не инвестировать, не давать в долг: 6, 17, 18, 22, 26, 29 июня.

Не совершать валютные операции: 3, 6, 18, 20, 22, 26, 28, 29 июня.

Покупать кошелек: 7, 16, 25, 27 июня.

Пересчитывать деньги: 3, 6, 17, 23, 28 июня.

Проводить обряды для привлечения денег: 1, 4, 8, 10, 12, 16 июня.

Возвращать долги: 2 июня.

Первая декада

1 июня. Удачный день, чтобы провести заговоры на возвращение долгов, на уплату алиментов, на выплату задолженностей по зарплате.

2 июня. Если вы собирались вернуть какой-то крупный долг, сделайте это сегодня.

3 июня. Отложите важные дела на потом, отправляясь в магазин, берите только ту сумму, которой хватит на необходимое, не давайте в долг.

4 июня. Динамичная энергетика дня способствует карьерным достижениям. Вечером сделайте личный талисман для привлечения достатка.

5 июня. Если вы собираетесь сделать какую-то крупную покупку, то сегодня для этого подходящий день.

6 июня. Не будьте излишне доверчивы к окружающим и не слушайте интуицию — возможен обман или заблуждение.

7 июня. Благоприятно укреплять деловые связи и обзаводиться нужными знакомствами, неплохо заменить старый кошелек.

8 июня. Время покупок, подарков и находок. В первой половине дня прочитайте заговор на привлечение удачи.

9 июня. Избавьтесь от ненужных вещей без сожаления — они препятствуют движению финансовой энергии и тянут вас в яму бедности. Сегодня можно брать деньги в долг.

10 июня. День со спокойной энергетикой, которая благоприятствует проведению обрядов на гармонизацию денежного потока. Можно давать деньги в долг.

Вторая декада

11 июня. Возрастает расчетливость. Можно смело начинать новые дела и принимать решения. День благоприятен для финансовых сделок и планирования бизнеса.

12 июня. Велика сила заговоров на возвращение долгов, зарядки бизнеса на успех, обрядов для торговли.

13 июня. Хороший день для любых видов операций с деньгами. Можно давать деньги в долг.

14 июня. Вам захочется всего и сразу, но не действуйте импульсивно, продумывайте каждый шаг, чтобы не остаться у разбитого корыта. Уделите внимание близким — они нуждаются в вас.

15 июня. Благоприятное время для планирования. Идеи, которые появятся сегодня, окажутся удачными и легко реализуемыми. Прислушивайтесь к внутреннему голосу — он даст важные подсказки.

16 июня. День веселья и радости. Отрывайтесь на всю катушку — позитивная энергетика благоприятно повлияет на приток финансов в ваш кошелек. Денежные обряды сработают на 100%.

17 июня. Не берите в долг и не просите материальной помощи у родственников — «долговая» энергетика сегодня очень прилипчива. Велик риск скатиться в яму кредитов и безденежья.

18 июня. Сегодня у вас возникнет обманчивое ощущение собственной правоты и превосходства. Если не сбавите обороты, наломаете дров, испортив отношения с коллегами. Не берите в долг деньги, трудно будет вернуть.

19 июня. Все произошедшее сегодня даст вам толчок для достижений. День хорош для помощи ближним, также можно давать деньги в долг, делать покупки.

20 июня. Наблюдается рассеянность и забывчивость, поэтому важные дела и подписание документов лучше отменить, чтобы избежать ошибок.

Третья декада

21 июня. Сегодня можно давать в долг — денежки вернутся сторицей. Читайте заговоры на привлечение богатства.

22 июня. Не берите и не давайте денег в долг! Особенно опасно связываться с кредитами. Финансовая энергия не должна утекать из ваших карманов, потому что вернуть ее будет трудно!

23 июня. Вечером пересчитайте наличность, покажите ее Луне и представьте, как она множится.

24 июня. Можно совершать мелкие покупки, давать деньги в долг.

25 июня. Можно проводить обряды на привлечениеудачи, покупка кошелька окажется удачной.

26 июня. Вялость и апатия накроют с головой, и это может привести к серьезным просчетам и ошибкам на работе. Возможны финансовые потери, не давайте в долг.

27 июня. Интуиция подскажет вам решение давно назревшей проблемы. Можно брать и давать в долг.

28 июня. Высока вероятность конфликтов. Держите себя в руках. Пересчитайте деньги.

29 июня. Остерегайтесь мошенников и завистливых людей, не совершайте денежных операций.

30 июня. В первой половине дня не беритесь за непривычную работу — велика вероятность допустить оплошность. Обряды, связанные с хозяйственными нуждами, будут весьма эффективны.