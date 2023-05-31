Один из троллейбусных маршрутов Петрозаводска временно отменят

С 1 июня троллейбусы Петрозаводска переходят на летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Также отмечается, что на период летних каникул будет приостановлено движение троллейбуса №7А. Напомним, этот маршрут был введен для того, чтобы ученики школы №3 в период ее капитального ремонта смогли посещать школу №26 на Кукковке.

Летнее расписание предполагает корректировку интервалов движения и времени отправления троллейбусов. // Фото «Петрозаводск говорит»