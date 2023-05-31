31 мая 2023, 08:03
Один из троллейбусных маршрутов Петрозаводска временно отменят
С 1 июня троллейбусы карельской столицы переходят на летнее расписание
С 1 июня троллейбусы Петрозаводска переходят на летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Также отмечается, что на период летних каникул будет приостановлено движение троллейбуса №7А. Напомним, этот маршрут был введен для того, чтобы ученики школы №3 в период ее капитального ремонта смогли посещать школу №26 на Кукковке.
Летнее расписание предполагает корректировку интервалов движения и времени отправления троллейбусов. // Фото «Петрозаводск говорит»