31 мая 2023, 07:14
Воду отключат сегодня в ряде домов Петрозаводска
Коммунальщики будут вести плановые работы на сетях в столице Карелии
Сегодня в 9 утра ряд домов в Петрозаводске останется без холодной воды. Об этом сообщает ЕДДС.
Как пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе, отключение коснется зданий на улице Коммунистов и на проспекте Александра Невского. Список домов можно посмотреть по ссылке. Причиной временных неудобств станут работы на сетях.
Ориентировочно воду вернут горожанам в 20 часов. // Фото: freepik.com