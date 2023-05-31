31 мая 2023, 07:14
Общество

Воду отключат сегодня в ряде домов Петрозаводска

Коммунальщики будут вести плановые работы на сетях в столице Карелии

Сегодня в 9 утра ряд домов в Петрозаводске останется без холодной воды. Об этом сообщает ЕДДС.

Как пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе, отключение коснется зданий на улице Коммунистов и на проспекте Александра Невского. Список домов можно посмотреть по ссылке. Причиной временных неудобств станут работы на сетях.

Ориентировочно воду вернут горожанам в 20 часов. // Фото: freepik.com

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