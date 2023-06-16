Минсельхоз Карелии ищет пути развития сельхозпроизводства в Коткозере

15 июня состоялось совещание, в котором приняли участие глава Олонецкого национального района Вадим Мурый, заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Андрей Квасников, врио главы Коткозерского сельского поселения Ирина Зайцева, также депутаты местного совета и генеральный директор ООО «Карелресурс» Виктор Старцев.

Основная тема встречи - возможное возобновление сельхозпроизводства на базе бывшего совхоза «Коткозерский». В настоящее время помещения животноводческого комплекса принадлежат ООО «Карелресурс» и Е.Ю. Федощенко. В начале года правительством Карелии рассматривались планы приобретения этих объектов недвижимости в собственность республики и передачи их для управления АО «Племсовхоз «Мегрега» (для выращивания и откорма бычков). На эти цели из республиканского бюджета были выделены средства в размере 12,639 млн. рублей.

В ходе совместной работы Минсельхоза Карелии, Минимущества республики и племсовхоза «Мегрега» стало известно, что вблизи населенного пункта отсутствуют необходимые земельные ресурсы для создания устойчивой кормовой базы.

Отметим, что во время посещения Коткозеро и осмотра животноводческих объектов главой Карелии, также премьер-министром правительства региона, гендиректор ООО «Карелресурс» Виктор Старцев неоднократно утверждал, что у него есть земельные участки площадью более 1000 га в непосредственной близости от совхозного комплекса. По факту эта информация не подтвердилась.

Как отметил гендиректор АО «Совхоз «Мегрега» Евгений Сысолятин, отсутствие земельных участков сельскохозяйственного назначения, необходимых для создания кормовой базы (по проекту их площадь должна быть не менее 1000 га), создает экономически невыгодные условия для строительства бычника в деревне Коткозеро.

Таким образом, в ходе совещания было озвучено решение о невозможности реализовать задуманный проект. А выделенные средства будут направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей в сфере молочного животноводства.

Вместе с тем, Андрей Квасников предложил администрации Олонецкого района и собственникам животноводческого объекта проработать вопрос с гражданами, желающими заняться ведением крестьянского (фермерского) хозяйства, об использовании данного комплекса для ведения сельскохозяйственной деятельности.

На создание фермерских хозяйств, по линии Минсельхоза Карелии, оказываются меры государственной поддержки в виде грантов «Агростартап». В этом году 13 начинающих фермеров уже стали победителями конкурсного отбора. Размер гранта «Агростартап» может достигать 7 млн рублей (не более 90% затрат); средства возможно направить на приобретение земельного участка, сельскохозяйственных животных, техники, оборудования, посадочного материала многолетних насаждений и прочее. Заявиться на участие вправе любой гражданин Российской Федерации. Объявление очередного отбора запланировано на конец июня – начало июля 2023 года. // фото пресс-службы Минсельхоза РК