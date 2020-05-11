Власти Петрозаводска разрешили гулять по всему городу

Власти Петрозаводска определились с перечнем мест для прогулок по время эпидемии коронавируса. Это необходимо было сделать в связи с губернаторским распоряжением, которое разрешило жителям Карелии гулять в местах, отведенных для этого органами местного самоуправления.

В Петрозаводске такими местами оказался весь город. Мэр карельской столицы Ирина Мирошник 10 мая подписала постановление, где определила места для прогулок и занятий спортом в соответствии с Перечнем элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Петрозаводска, используемых в качестве реквизитов адреса. В этот перечень входят все улицы, скверы, парки, зеленые зоны, кварталы, проезды и переулки.

Согласно документу, разрешается проводить время на тех территориях, которые расположены вблизи от места проживания. Насколько именно близко, разъяснений нет. Есть и другие ограничения. Так, прогулки должны быть либо одиночными, либо с членами семьи, проживающими пол одному адресу. Необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее четырех метров, использовать средства индивидуальной защиты – а именно маски, – иметь при себе документы, удостоверяющие личность и содержащие информацию о регистрации по месту жительства.

Постановление вступает в силу 12 мая 2020 года.