Во благо общества: жители Карелии готовы нарушать врачебную тайну
40 процентов наших читателей готовы пренебречь медицинской тайной, если этого потребуют интересы общества. Таковые итоги опроса, проведенного порталом «Петрозаводск говорит». Поводом для небольшого исследования стала история, когда в Кеми раскрыли личность пациента с коронавирусом.
Отметим, что в опросе по состоянию на 23:00 10 мая приняли участие почти полторы тысячи человек. Согласно статистическим законам, такое количество респондентов является репрезентативным даже для крупных исследований. Иными словами, результаты голосования вполне позволяют оценить отношение жителей Карелии к этой проблеме.
По итогам голосования самый популярный вариант – «Это необходимо для защиты общества». Его выбрали 40 процентов читателей. Второй по популярности звучит так: «Нарушение врачебной тайны – преступление»; его предпочли 26 процентов опрошенных. Тройку замыкает вариант «Это недопустимо по этическим соображениям» – 13 процентов голосов.
Меньше всего голосов набрали радикальные варианты «Больной – враг, а врага надо знать в лицо» и «Наши люди коронавирусом не болеют». В целом, если свести предложенные нами утверждения к двум позициям – «Можно разглашать врачебную тайну» и «Нельзя разглашать врачебную тайну», – то нарушение закона одобряют чуть больше половины населения, а порицают – чуть меньше.
Результаты опроса таковы, что хочется провести еще одно голосование. Вопрос должен быть один: «Согласны ли вы, чтобы ваши личные данные, составляющие врачебную тайну, были обнародованы во имя защиты общества?». Думается, итоги получились бы совсем иные.